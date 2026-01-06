< sekcia Regióny
HZS: Lavínová situácia je stabilná, platí mierne nebezpečenstvo
Vo Vysokých, Nízkych a Západných Tatrách môže byť podľa SLP lavínovým problémom výrazná vrstva hranatozrnného snehu, ktorá sa nachádza pod novým snehom a starou tvrdou krustou.
Autor TASR
Liptovský Hrádok 6. januára (TASR) - Lavínová situácia v slovenských pohoriach je od začiatku januára stabilná. Nad pásmom lesa platí v utorok mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).
„Lavínové nebezpečenstvo je lokálne a koncentruje sa do miest, kde vietor navial väčšie množstvo nového snehu. Ten je v žľaboch, muldách a pod skalnými stenami uložený vo forme nestabilných snehových dosiek a vankúšov,“ priblížilo SLP.
Doplnilo, že uvoľnenie lavíny na takýchto strmých svahoch, kde sa pod novým snehom nachádza ešte aj starý zmrznutý sneh, je možné najmä pri dodatočnom zaťažení. „Väčšie samovoľné lavíny sa neočakávajú,“ uviedlo SLP.
Vo Vysokých, Nízkych a Západných Tatrách môže byť podľa SLP lavínovým problémom výrazná vrstva hranatozrnného snehu, ktorá sa nachádza pod novým snehom a starou tvrdou krustou. Celková výška snehu ostáva aj naďalej podpriemerná a pohybuje sa v rozpätí od 25 do 75 centimetrov. Aj vo Veľkej a Malej Fatre je snehová pokrývka rôznorodá a celková výška snehu sa pohybuje v rozpätí od 20 do 50 centimetrov.
„Lavínové nebezpečenstvo je lokálne a koncentruje sa do miest, kde vietor navial väčšie množstvo nového snehu. Ten je v žľaboch, muldách a pod skalnými stenami uložený vo forme nestabilných snehových dosiek a vankúšov,“ priblížilo SLP.
Doplnilo, že uvoľnenie lavíny na takýchto strmých svahoch, kde sa pod novým snehom nachádza ešte aj starý zmrznutý sneh, je možné najmä pri dodatočnom zaťažení. „Väčšie samovoľné lavíny sa neočakávajú,“ uviedlo SLP.
Vo Vysokých, Nízkych a Západných Tatrách môže byť podľa SLP lavínovým problémom výrazná vrstva hranatozrnného snehu, ktorá sa nachádza pod novým snehom a starou tvrdou krustou. Celková výška snehu ostáva aj naďalej podpriemerná a pohybuje sa v rozpätí od 25 do 75 centimetrov. Aj vo Veľkej a Malej Fatre je snehová pokrývka rôznorodá a celková výška snehu sa pohybuje v rozpätí od 20 do 50 centimetrov.