Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 5. september 2026
< sekcia Regióny

HZS: Maďarský turista spadol z ferraty vo Veľkej Fatre

.
Na snímke vyhliadková lávka, ktorá rozšírila ponuku atrakcií vo ferratovom svete na Skalke neďaleko Kremnice. Foto: EASYFOTO TASR – Lukáš Mužla

Po transporte k parkovisku na Skalke pacient pokračoval na ďalšie odporúčané vyšetrenie do nemocničného zariadenia na vlastnú žiadosť už v sprievode rodiny.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Stránske 5. septembra (TASR) - Horskí záchranári z Oblastného strediska Horskej záchrannej služby (HZS) Veľká Fatra zasahovali v sobotu popoludní pod ferratou Komín. Maďarský turista spadol z ferraty a zranil si rameno. Informovala o tom HZS na svojej webovej stránke.

Pod ferratovou trasou Zostupovka sa nachádzal 33-ročný muž maďarskej národnosti, ktorý sa pošmykol a spadol na zem. Pri páde si privodil bolestivé poranenie ramena. Horskí záchranári po príchode na miesto pacienta vyšetrili, ošetrili a podali mu medikamentóznu liečbu,“ informovala HZS.

Následne poraneného turistu sprevádzali záchranármi HZS v exponovanejšom teréne aj za pomoci istenia na krátkom lane k terénnemu vozidlu HZS. Po transporte k parkovisku na Skalke pacient pokračoval na ďalšie odporúčané vyšetrenie do nemocničného zariadenia na vlastnú žiadosť už v sprievode rodiny.
.

Neprehliadnite

STRIEBRO: Mintálová skončila v Paríži druhá v K1

KOMENTÁR J. HRABKA: Ústava a politici

RADVANSKÝ: Vízia Slovenska do roku 2040 skúma parametre kvality života

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal september?