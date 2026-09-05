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HZS: Maďarský turista spadol z ferraty vo Veľkej Fatre
Po transporte k parkovisku na Skalke pacient pokračoval na ďalšie odporúčané vyšetrenie do nemocničného zariadenia na vlastnú žiadosť už v sprievode rodiny.
Autor TASR
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Stránske 5. septembra (TASR) - Horskí záchranári z Oblastného strediska Horskej záchrannej služby (HZS) Veľká Fatra zasahovali v sobotu popoludní pod ferratou Komín. Maďarský turista spadol z ferraty a zranil si rameno. Informovala o tom HZS na svojej webovej stránke.
„Pod ferratovou trasou Zostupovka sa nachádzal 33-ročný muž maďarskej národnosti, ktorý sa pošmykol a spadol na zem. Pri páde si privodil bolestivé poranenie ramena. Horskí záchranári po príchode na miesto pacienta vyšetrili, ošetrili a podali mu medikamentóznu liečbu,“ informovala HZS.
Následne poraneného turistu sprevádzali záchranármi HZS v exponovanejšom teréne aj za pomoci istenia na krátkom lane k terénnemu vozidlu HZS. Po transporte k parkovisku na Skalke pacient pokračoval na ďalšie odporúčané vyšetrenie do nemocničného zariadenia na vlastnú žiadosť už v sprievode rodiny.
„Pod ferratovou trasou Zostupovka sa nachádzal 33-ročný muž maďarskej národnosti, ktorý sa pošmykol a spadol na zem. Pri páde si privodil bolestivé poranenie ramena. Horskí záchranári po príchode na miesto pacienta vyšetrili, ošetrili a podali mu medikamentóznu liečbu,“ informovala HZS.
Následne poraneného turistu sprevádzali záchranármi HZS v exponovanejšom teréne aj za pomoci istenia na krátkom lane k terénnemu vozidlu HZS. Po transporte k parkovisku na Skalke pacient pokračoval na ďalšie odporúčané vyšetrenie do nemocničného zariadenia na vlastnú žiadosť už v sprievode rodiny.