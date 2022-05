PÁD Z POSCHODOVEJ POSTELE: Na chate v Šútove sa poranil muž

Šútovo 14. mája (TASR) - Pravdepodobne poranenie chrbtice utrpel v sobotu nadránom po páde z poschodovej postele na chate v Šútove v okrese Martin 49-ročný muž. Turistovi, ktorý sa sťažoval na poruchu hybnosti v oblasti chrbta a sťažené dýchanie, pomáhali horskí i leteckí záchranári.



"Záchranári Horskej záchrannej služby (HZS) mužovi na mieste poskytli neodkladnú zdravotnú starostlivosť a zafixovali ho do vákuového matraca," uviedla HZS na svojej internetovej stránke.



Po prílete vrtuľníka zraneného horskí záchranári odovzdali do starostlivosti lekára leteckých záchranárov. Tí ho následne transportovali do nemocnice.