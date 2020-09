Nezvestného 73-ročného muža v Slovenskom raji doteraz nenašli

Spišská Nová Ves 8. septembra (TASR) – Nezvestného 73-ročného muža v Slovenskom raji ani po rozsiahlom niekoľkodňovom pátraní nenašli. Informovala o tom Horská záchranná služba na svojej webovej stránke s tým, že muž sa 30. augusta nevrátil z omše, ktorá sa uskutočnila na Kláštorisku.



„Ešte v popoludňajších hodinách 30. augusta nezvestného videli, ako schádza po cyklochodníku smerom na Podlesok, kde mal zaparkované auto a kde ho čakali príbuzní. Tam však už nedošiel. Do terénu ho v krátkom čase odišli hľadať siedmi záchranári HZS z oblastného strediska Slovenský raj, ktorí prepátrali pomocou terénneho auta a motocyklov všetky označené aj neoznačené zostupové trasy z Kláštoriska,“ uviedli horskí záchranári.



Do pátrania sa ešte v tento večer podľa nich zapojila aj rodina, príbuzní a väčší počet dobrovoľníkov. O súčinnosť boli požiadaní aj kynológovia HZS, ktorí prehľadávali pomocou služobných psov vytypované lokality až do neskorých nočných hodín.



Ako ozrejmila HZS, ďalšie dni sa v pátraní pokračovalo a do akcie sa zapojili profesionálni aj dobrovoľní záchranári, kynológovia so psami a aj dobrovoľníci. Prehľadávali všetky možné zostupové trasy z Kláštoriska a ich širšie okolie, rovnako aj skalné brehy, dolinky a rokliny ústiace zo zostupovej trasy smerom do Prielomu Hornádu. Prešli i známe jaskyne v okolí Kláštoriska. Do pátracej akcie sa zapojil aj Letecký útvar Ministerstva vnútra SR. Horskí záchranári dodali, že prepátrali aj lokality, ktoré boli mimo vzorca predpokladaného výskytu nezvestného.



„Ani napriek veľkému nasadeniu zo strany záchranárov HZS, kynológov HZS, polície a obdivuhodnému nasadeniu dobrovoľníkov sa nezvestného doteraz nájsť nepodarilo,“ skonštatovala HZS.