HZS: O svojej plánovanej trase vždy radšej niekomu povedzte

Vysoké Tatry 4. augusta (TASR) - Leto sa preklopilo do druhej polovice, turistické chodníky takmer vo všetkých horských lokalitách Slovenska sú plné. Aj napriek tomu, že aktuálne sa všade pohybuje veľa turistov, vyzýva Horská záchranná služba (HZS) každého, kto sa rozhodne vyraziť na túru a do prírody sám, aby o svojich plánoch informoval rodinu či priateľov.



"V prípade, že sa bude turista pohybovať terénom, v ktorom chýba pokrytie mobilnými operátormi, je vhodné vopred im oznámiť predpokladaný návrat z túry. Svojim zodpovedným konaním dokáže predísť zbytočnému zásahu horských záchranárov," uvádza HZS. Pátranie po nezvestnom turistovi, ktorý len pozabudne rodine oznámiť, že je v bezpečí, stojí záchranárov čas, ktorý môže byť potrebný pri poskytovaní pomoci inému človeku v núdzi.



Či už ide o menej náročnú túru alebo o pohyb vo vysokohorskom teréne, je podľa horských záchranárov vždy vhodné vyraziť aspoň vo dvojici. Pri poranení je tak jednoduchšie privolať pomoc. V prípade niekoľkodňového prechodu horami je vhodné taktiež informovať o svojich plánoch a predpokladaných miestach nocľahu.



Predpoveď počasia nie je pre všetky časti nášho územia počas nadchádzajúceho víkendu ideálna. HZS v tejto súvislosti pripomína zvýšenú búrkovú činnosť v letnom období. "V prípade zhoršenia počasia by mali turisti zvážiť terén, ktorým sa chcú pohybovať. Počas búrok nie je vhodný exponovaný terén a po otvorených priestranstvách, ani prechádzať po hrebeňoch hôr. Po daždi je terén často blatistý, mokrý a hrozí pošmyknutie," dodávajú záchranári.



Opakovane tiež vyzývajú na používanie bezplatnej mobilnej aplikácie HZS, ktorá umožňuje rýchlo a jednoducho privolať pomoc, tiež si naplánovať trasu a získať informácie o výstrahách a počasí. Dôležité je aj vhodné poistenie.