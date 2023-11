HZS opäť pomáhala uviaznutých turistov na hrebeni Malej Fatry

Terchová 18. novembra (TASR) - Horská záchranná služba (HZS) v sobotu pomáhala viacerým turistom, ktorí v nepriaznivých poveternostných podmienkach uviazli na hrebeni Malej Fatry. Obdobnú záchrannú akciu mali aj v piatok (17. 11.). HZS preto apeluje na verejnosť, aby sledovala aktuálne meteorologické výstrahy na horách. Informovala o tom na sociálnej sieti.



Turisti za silného vetra, pri zlej viditeľnosti a na zasneženom chodníku strácali orientáciu. "Bez pomoci neboli schopní z vysokohorského prostredia zostúpiť," uviedli horskí záchranári.



Prvá skupina turistov, ktorej v sobotu pomáhali, uviazla v blízkosti Stien - Južného vrcholu. Telefonickou navigáciou sa im po zimnom tyčovom značení podarilo zísť do sedla Hromové, kde sa stretli so záchranármi HZS. Tí ich zateplili, poskytli im nápoje a sprevádzali ich do Snilovského sedla, odkiaľ sa lanovkou zviezli do Vrátnej doliny.



Druhú, štvorčlennú skupinu českých turistov lokalizovali neďaleko sedla Bublen. Podľa ďalších zverejnených informácií záchranári vyčerpaných turistov zateplili, ponúkli im nápoje a sprevádzali ich z hrebeňa dolu Starou dolinou. Zostúpili až po zotmení a turisti ďalej pokračovali na vlastnú žiadosť samostatne.



HZS opätovne apeluje na turistov, aby nepreceňovali svoje schopnosti a v nepriaznivých podmienkach zvážili pohyb vo vysokohorskom teréne.