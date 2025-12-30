< sekcia Regióny
ZRANENÍ TURISTI: Na skupinu padol v Žiarskej doline strom
Strom zasiahol skupinu štyroch ľudí na modrom turistickom chodníku pri Medvedej štôlni.
Autor TASR
Žiar 30. decembra (TASR) - Horskí záchranári zo Západných Tatier zasahovali v utorok predpoludním v Žiarskej doline, kde padajúci strom po náraze vetra zranil štyroch turistov. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.
Strom zasiahol skupinu štyroch ľudí na modrom turistickom chodníku pri Medvedej štôlni. Muž utrpel poranenie hlavy a tri ženy utrpeli úraz hrudníka, kolena a členka.
„Horskí záchranári zranených turistov na mieste vyšetrili a ošetrili. Následne ich transportovali do nemocničného zariadenia v Liptovskom Mikuláši,“ priblížila zásah HZS.
