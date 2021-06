Paraglajdista si pri núdzovom pristávaní zranil obe nohy

Martin 16. júna (TASR) – Horskí záchranári pomáhali v stredu popoludní na Martinských holiach 56-ročnému paraglajdistovi, ktorý si pri núdzovom pristávaní zranil obidve nohy. Horská záchranná služba o tom informuje na svojej internetovej stránke.



Paraglajdista podľa horských záchranárov nezvládol let a núdzovo pristál na strome. "Zostal zavesený tesne nad zemou. Horskí záchranári hneď po prijatí správy požiadali o súčinnosť leteckých záchranárov. Posádka vrtuľníka vykonala rekognoskačný let na lokalizáciu spadnutého. Následne zobrali horského záchranára z Martinských holí a spoločne leteli na miesto," uviedla HZS.



Po vysadení záchranára HZS a lekára leteckých záchranárov 56–ročného Slováka na mieste ošetrili a transportovali na miesto dostupné pre vyzdvihnutie vrtuľníkom. Následne ho letecky previezli do Univerzitnej nemocnice Martin, dodali horskí záchranári.