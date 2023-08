PÁTRANIE SKONČENÉ: Turista sa našiel, prišiel domov v poriadku

Vysoké Tatry 9. augusta (TASR) - Horská záchranná služba (HZS) žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnom turistovi. Na svojej webovej stránke informovala o tom, že 73-ročný Pavel Badinský sa stratil na túre vo Vysokých Tatrách.



"Nezvestný sa vydal na túru na Slavkovský štít. Naposledy bol videný na Slavkovskej vyhliadke a mal v úmysle zostupovať smerom do Smokovca," uviedla HZS s tým, že hľadaný turista je vysoký 175 centimetrov, má vyšportovanú postavu, plešinu a bol oholený. Na sebe mal oblečené dlhé modré nohavice, modrú bundu, klobúk, horskú obuv a so sebou batoh.



"Akékoľvek informácie o pohybe alebo zahliadnutí nezvestného muža môže verejnosť bezodkladne oznámiť na tiesňovej linke HZS 18 300," dodávajú horskí záchranári. Na webovom sídle www.hzs.sk zverejnili aj fotografiu hľadaného turistu.



Dôchodca, ktorého v stredu hľadali vo Vysokých Tatrách po tom, ako sa neohlásil rodine, prišiel domov v poriadku. Pre TASR to potvrdil pracovník operačného strediska Horskej záchrannej služby (HZS) v Starom Smokovci.



HZS večer zverejnila na sociálnej sieti aj webovom sídle žiadosť o pomoc pri hľadaní 73-ročného Slováka, ktorý sa vybral na túru na Slavkovský štít. Hľadaný turista nemal so sebou telefón a nedarilo sa s ním skontaktovať rodine ani záchranárom. HZS neskôr výzvu z internetu stiahla.