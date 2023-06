PÁTRANIE VO VYSOKÝCH TATRÁCH: Hľadali troch nezvestných turistoch

Vysoké Tatry 29. júna (TASR) - Horskí záchranári pátrali vo Vysokých Tatrách po troch nezvestných turistoch, v noci ich našli živých a zdravých. Horská záchranná služba (HZS) informovala, že o pomoc ich v stredu (28. 6.) vo večerných hodinách požiadali rodinní príslušníci stratených turistov.



Dvaja 18-roční mladíci z USA a jeden čínsky občan si naplánovali trasu zo Štrbského Plesa na Kasprov vrch. Ani jeden z trojice sa však neozval rodičom a o priebehu túry ich neinformovali. "Všetci mali mobilný telefón, no ani jeden nebol dostupný," uviedla HZS.



V noci horskí záchranári rozbehli rozsiahle pátranie. Keďže lokalita ich možného pohybu bola veľmi rozsiahla, hneď ráno bola o súčinnosť požiadaná aj Letka Ministerstva vnútra SR. Na miesto smerovali psovodi so psami aj špecialisti na prácu s dronmi. Záchranári smerujúci hore Tichou dolinu napokon stretli trojicu bez zranení. "Turisti boli len premočení po noci strávenej v doline. Následne boli transportovaní terénnym služobným vozidlom do ubytovacieho zariadenia," dodáva HZS.