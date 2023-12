Z Veľkého Rozsutca spadla 65-ročná žena

Terchová 31. decembra (TASR) - Horskí i leteckí záchranári zasahovali v nedeľu napoludnie v Malej Fatre. Po páde z Veľkého Rozsutca tam utrpela viacero zranení 65-ročná slovenská turistka. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na webovej stránke.



"Po približne 100-metrovom páde utrpela žena úraz hlavy v oblasti tváre, úraz hornej končatiny v oblasti ramena, a tiež poranenie dolnej končatiny. Napriek nebezpečnému pošmyknutiu ostala pri vedomí a po páde nebola v kritickom stave. Na pomoc odišlo žene päť horských záchranárov, o súčinnosť požiadali posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby zo Žiliny," informuje HZS.



Pre silný nárazový vietor nebolo možné pacientku vyzdvihnúť z terénu leteckou technikou priamo z miesta nehody. Vrtuľník vyviezol postupne dve skupiny záchranárov HZS do sedla Medziholie, odkiaľ pokračovali pozemne. Pacientku ošetrili, zateplili a transportovali ju za pomoci nosidiel do sedla Medziholie, odkiaľ ju leteckí záchranári previezli do nemocnice v Žiline na ďalšie ošetrenie.