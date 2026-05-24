HZS: Poľský turista sa zranil po páde z Kežmarského štítu
Autor TASR
Vysoké Tatry 24. mája (TASR) - Vo Vysokých Tatrách sa v nedeľu popoludní zranil 25-ročný poľský turista po páde v oblasti Huncovského sedla. K nehode došlo počas prechodu juhovýchodnou rázsochou Kežmarský štít v čase sezónnej uzávery. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na internetovej stránke.
Podľa horských záchranárov sa s mužom uvoľnil kamenný blok, s ktorým spadol niekoľko desiatok metrov smerom do Huncovskej kotliny. Pri páde utrpel viaceré tržné poranenia a pomliaždeniny horných aj dolných končatín.
O súčinnosť pri zásahu požiadali posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) z Popradu. Vrtuľník po medzipristátí v Starom Smokovci pribral na palubu dvoch horských záchranárov, ktorí turistu na mieste vyšetrili, ošetrili a pripravili na letecký transport. Na heliporte v Starom Smokovci si zraneného prevzal lekár VZZS. „Mužovi bola intravenózne podaná medikamentózna liečba a ďalšie ošetrenie, po ktorom pokračoval vrtuľníkom do nemocničného zariadenia v Poprade,“ dodali horskí záchranári.
