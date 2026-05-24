Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 24. máj 2026Meniny má Ela
< sekcia Regióny

HZS: Poľský turista sa zranil po páde z Kežmarského štítu

.
Snímka zo zásahu. Foto: Webová stránka Horskej záchrannej služby.

Podľa horských záchranárov sa s mužom uvoľnil kamenný blok, s ktorým spadol niekoľko desiatok metrov smerom do Huncovskej kotliny.

Autor TASR
Vysoké Tatry 24. mája (TASR) - Vo Vysokých Tatrách sa v nedeľu popoludní zranil 25-ročný poľský turista po páde v oblasti Huncovského sedla. K nehode došlo počas prechodu juhovýchodnou rázsochou Kežmarský štít v čase sezónnej uzávery. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na internetovej stránke.

Podľa horských záchranárov sa s mužom uvoľnil kamenný blok, s ktorým spadol niekoľko desiatok metrov smerom do Huncovskej kotliny. Pri páde utrpel viaceré tržné poranenia a pomliaždeniny horných aj dolných končatín.

O súčinnosť pri zásahu požiadali posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) z Popradu. Vrtuľník po medzipristátí v Starom Smokovci pribral na palubu dvoch horských záchranárov, ktorí turistu na mieste vyšetrili, ošetrili a pripravili na letecký transport. Na heliporte v Starom Smokovci si zraneného prevzal lekár VZZS. „Mužovi bola intravenózne podaná medikamentózna liečba a ďalšie ošetrenie, po ktorom pokračoval vrtuľníkom do nemocničného zariadenia v Poprade,“ dodali horskí záchranári.
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Len skutoční filmoví fanúšikovia spoznajú tieto hlášky

ULICAMI BRATISLAVY: Vedia toho viac ako my? Turisti v Bratislave

A. Világi: Až prax ukáže, či nové pravidlá skultivujú NR SR

Najlepšia pizza na svete za 6 eur? Tá je jedine v Neapole