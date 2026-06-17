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HZS pomáhala cyklistke na Malinom Brde, ktorá si poranila kľúčnu kosť
K cyklistke, ktorá sa nachádzala v oblasti nástupnej stanice sedačkovej lanovky, smerovali na pomoc horskí záchranári slúžiaci na Donovaloch.
Autor TASR
Ružomberok 17. júna (TASR) - Horská záchranná služba (HZS) pomáhala v stredu v doobedňajších hodinách na Malinom Brde 46-ročnej cyklistke českej národnosti, ktorá si pádom na bicykli privodila poranenie kľúčnej kosti. HZS o tom informovala na svojom webe.
K cyklistke, ktorá sa nachádzala v oblasti nástupnej stanice sedačkovej lanovky, smerovali na pomoc horskí záchranári slúžiaci na Donovaloch. „Po príchode na miesto pacientku vyšetrili, ošetrili, poranenú hornú končatinu jej zafixovali a následne ju terénnym vozidlom HZS transportovali na ďalšie vyšetrenie do ružomberskej nemocnice,“ dodali horskí záchranári.
K cyklistke, ktorá sa nachádzala v oblasti nástupnej stanice sedačkovej lanovky, smerovali na pomoc horskí záchranári slúžiaci na Donovaloch. „Po príchode na miesto pacientku vyšetrili, ošetrili, poranenú hornú končatinu jej zafixovali a následne ju terénnym vozidlom HZS transportovali na ďalšie vyšetrenie do ružomberskej nemocnice,“ dodali horskí záchranári.