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HZS pomáhala dvom zablúdeným poľským turistkám v Západných Tatrách
Turistky boli bez zranení, no značne premočené a nevládali pokračovať ďalej.
Autor TASR
Žiar 25. júla (TASR) - Horskí záchranári pomáhali v piatok (24. 7.) v podvečerných hodinách dvom poľským turistkám vo veku 47 a 48 rokov, ktoré zablúdili v hmle pri schádzaní z Baranca a zišli mimo značeného chodníka smerom k Bystrému potoku v Západných Tatrách. Horská záchranná služba (HZS) o tom informovala na svojom webe.
Turistky boli bez zranení, no značne premočené a nevládali pokračovať ďalej. „O technický zásah bola požiadaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, ktorá v Žiarskej doline pribrala na palubu dvoch horských záchranárov z Oblastného strediska HZS Západné Tatry. Tí boli na mieste vysadení pomocou palubného navijaku a po príprave turistiek na transport boli všetci letecky prevezení k Domu HZS v Žiarskej doline,“ opísali zásah horskí záchranári. Keďže boli ženy bez zranení, ďalej už pokračovali samostatne.
Turistky boli bez zranení, no značne premočené a nevládali pokračovať ďalej. „O technický zásah bola požiadaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, ktorá v Žiarskej doline pribrala na palubu dvoch horských záchranárov z Oblastného strediska HZS Západné Tatry. Tí boli na mieste vysadení pomocou palubného navijaku a po príprave turistiek na transport boli všetci letecky prevezení k Domu HZS v Žiarskej doline,“ opísali zásah horskí záchranári. Keďže boli ženy bez zranení, ďalej už pokračovali samostatne.