HZS pomáhala horolezcom, ktorí uviazli v exponovanom teréne vo Vysokýc

Vysoké Tatry 22. septembra (TASR) - Horskí záchranári pomáhali v sobotu (21. 9.) neskoro večer dvom slovenským horolezcom, ktorí uviazli v tme v exponovanom teréne v oblasti Cmitra. Ako Horská záchranná služba (HZS) informovala na svojej webovej stránke, mužom vo veku 45 a 49 rokov pomáhali záchranári zo Starého Smokovca.



"Na miesto, kde sa horolezci nachádzali, sa dostali pomocou lanovej techniky s vytvorením niekoľkých istiacich bodov. Následne s nimi, opäť s použitím istenia lanovou technikou, zostúpili exponovaným terénom," spresnili s tým, že ich ďalej sprevádzali na Skalnaté pleso k terénnemu automobilu HZS. Po prevoze do Starého Smokovca horolezci pokračovali už samostatne.



HZS v sobotu tiež pomáhala dvojici poľských horolezcov, ktorí pri návrate z Prostredného hrotu uviazli v oblasti Bráničkového žľabu. Záchranári informovali, že muž a žena nedisponovali dostatočným vybavením a nedokázali z miesta bezpečne zlaniť na zem. O súčinnosť bola požiadaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) z Popradu, ktorá bola po medzipristátí v Starom Smokovci doplnená o dvoch horských záchranárov.



"Akciu komplikovalo stmievanie a zhoršujúca sa viditeľnosť. Posádke vrtuľníka sa podarilo k uviaznutej dvojici vysadiť za pomoci palubného navijaka horských záchranárov, ktorí pripravili horolezcov na evakuáciu," uviedli s tým, že z miesta sa napriek snahe záchranárov podarilo evakuovať len jedného záchranára s horolezcom, ktorí boli letecky transportovaní do Starého Smokovca.



"Druhý záchranár musel byť s horolezkyňou spustený palubným navijakom na chodník, nakoľko sa výrazne zhoršila viditeľnosť a nastala tma. Spoločne tak zostúpili pešo na Hrebienok, odkiaľ boli transportovaní terénnym vozidlom HZS do Starého Smokovca," doplnili. Odtiaľ dvojica horolezcov pokračovala na vlastnú žiadosť samostatne.