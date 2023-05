V Nízkych Tatrách sa zranil skialpinista, pomáhali mu záchranári

Zvolen 14. mája (TASR) – Zraneného 58-ročného skialpinistu zachraňovali v noci príslušníci Horskej záchrannej služby (HZS) na južnej strane Nízkych Tatier. Muž pri zlyžovaní zo Skalky utrpel úraz bedrového kĺbu, záchranári ho po niekoľkých hodinách našli, ošetrili a transportovali do Predajnej v okrese Brezno, kde ho odovzdali privolanej posádke RZP.



"V podvečerných hodinách (13.5.) bolo na tiesňovú linku HZS oznámené, že skialpinista sa nevrátil z túry. Pri zlyžovaní zo Skalky si privodil úraz bedrového kĺbu, ale naďalej zostupoval do údolia, čo bola posledná informácia, ktorú poskytol príbuzným," približuje HZS.



Keď sa ani po niekoľkých hodinách neukázal na dohodnutom mieste a jeho mobilný telefón bol nedostupný, oznámili jeho nezvestnosť horským záchranárom. O pomoc pri lokalizovaní jeho posledného pohybu bola požiadaná polícia pre prípad, že by stratil v hmle orientáciu a vydal sa inou trasou.



Podľa HZS pátranie sťažovala okrem zlej viditeľnosti v noci aj hmla. V oblasti je navyše veľmi zlý signál, takže komunikácia medzi záchranármi a výmena informácií bola komplikovaná. Záchranári ho nakoniec našli v žľabe pod Skalkou.