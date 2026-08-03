Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 3. august 2026Meniny má Jerguš
< sekcia Regióny

MEDVEDICA V TATRÁCH: Dvojica na mieste uviazla, zasahovali záchranári

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Keďže zviera vykazovalo známky agresívneho správania, dvojica z preventívnych dôvodov zostala na mieste a požiadala o pomoc.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Tvrdošín 3. augusta (TASR) - Horská záchranná služba (HZS) pomáhala v nedeľu (2. 8.) večer dvojici turistov, ktorá uviazla pod Hrubým vrchom v Bobroveckej doline v Západných Tatrách. Ako spresnila HZS na webe, muž a žena mali v pláne absolvovať turistický okruh z Oravíc cez Juráňovu dolinu a Bobroveckú dolinu. Na Rázcestí pod Umrlou však namiesto pokračovania na sever odbočili smerom na juh, kde ich turistickú trasu na krátku vzdialenosť skrížila medvedica s troma mláďatami.

„Keďže zviera vykazovalo známky agresívneho správania, dvojica z preventívnych dôvodov zostala na mieste a požiadala o pomoc. Záchranári z Oblastného strediska HZS Západné Tatry - Zverovka turistov bezpečne transportovali terénnym vozidlom HZS do Oravíc,“ priblížili horskí záchranári s tým, že obaja boli bez zranení a ďalej pokračovali samostatne.
.

Neprehliadnite

PÁD LIETADLA PRI OČOVEJ: Zahynuli traja ľudia

Mikloško: Radikalizácia medzi mladými narastá, spúšťačom je i samota

Grécky raj bez davov? Toto sú tie najkrajšie miesta Kefalónie

PREDANÓCYOVÁ: Vývoj nových unikátnych potravín trvá aj niekoľko rokov