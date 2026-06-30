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Dráma v Lúčanskej Malej Fatre: Pod zeminou zostal uväznený muž
Po príchode na miesto bola osoba po vyslobodení mechanicky vytiahnutá na povrch.
Autor TASR
Martin 30. júna (TASR) - Horská záchranná služba (HZS) pomáhala v utorok popoludní v Lúčanskej Malej Fatre pod Mlynskou dolinou v časti Štrbovo 36-ročnému mužovi, ktorý sa nachádzal vo výkope privalený zeminou a kamením. HZS o tom informovala na svojom webe.
Na miesto smerovali príslušníci HZS z Oblastného strediska Veľká Fatra pozemne, súčasne s posádkami Hasičského a záchranného zboru, rýchlej lekárskej pomoci (RLP) a Policajného zboru. „Po príchode na miesto bola osoba po vyslobodení mechanicky vytiahnutá na povrch, vyšetrená, ošetrená a s poraneniami v oblasti hrudníka, panvy a dolných končatín transportovaná posádkou RLP do nemocničného zariadenia na ďalšie vyšetrenia,“ spresnili horskí záchranári.
Na miesto smerovali príslušníci HZS z Oblastného strediska Veľká Fatra pozemne, súčasne s posádkami Hasičského a záchranného zboru, rýchlej lekárskej pomoci (RLP) a Policajného zboru. „Po príchode na miesto bola osoba po vyslobodení mechanicky vytiahnutá na povrch, vyšetrená, ošetrená a s poraneniami v oblasti hrudníka, panvy a dolných končatín transportovaná posádkou RLP do nemocničného zariadenia na ďalšie vyšetrenia,“ spresnili horskí záchranári.