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ZÁCHRANNÁ AKCIA: HZS pomáhala 11-ročnému chlapcovi

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Podľa horských záchranárov sa chlapec po šesťmetrovom páde zakliesnil a spôsobil si odreniny.

Autor TASR
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Letanovce 14. júla (TASR) - Horská záchranná služba (HZS) pomáhala v utorok v poludňajších hodinách zakliesnenému 11-ročnému chlapcovi, ktorý sa pošmykol na stúpačkách v Prielome Hornádu. Informovala o tom na webovej stránke.

Podľa horských záchranárov sa chlapec po šesťmetrovom páde zakliesnil a spôsobil si odreniny. Na pomoc mu odišli záchranári HZS zo Slovenského raja. „Po príchode na miesto chlapca vyslobodili pomocou lanovej techniky, odreniny ošetrili a keďže bol bez vážnejších zranení, pokračoval ďalej v sprievode otca a záchranárov na Letanovský mlyn,“ uviedla HZS.
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