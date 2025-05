HZS pomáhala zranenej 48-ročnej turistke vo Veľkej Studenej doline

Vysoké Tatry 17. mája (TASR) - V sobotu napoludnie horskí záchranári pomáhali 48-ročnej slovenskej turistke, ktorá sa nachádzala na modrom turisticky značenom chodníku pri Dlhom plese. Žena sa počas výstupu na Zbojnícku chatu pošmykla a poranila si dolnú končatinu. Horská záchranná služba (HZS) o tom informuje na webovej stránke.



Na miesto pozemne smerovali šiesti záchranári z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry a štyria dobrovoľní zmluvní horskí záchranári. „Do ich príchodu na miesto k zranenej osobe zostúpili zamestnanci Zbojníckej chaty, ktorí ju zateplili a zabezpečili jej prvotné ošetrenie, za čo im patrí poďakovanie,“ uviedla HZS s tým, že pacientku po príchode vyšetrili, ošetrili a pripravili ju na pozemný transport v nosidlách na Hrebienok. Terénnym vozidlom HZS bola odtiaľ prevezená do Starého Smokovca, kde ju odovzdali do starostlivosti privolanej posádke rýchlej zdravotnej pomoci.