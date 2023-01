HZS:Retiazkové mačky sú na ľahšiu turistiku, železá do ťažšieho terénu

Vysoké Tatry 10. januára (TASR) - Pre nedostatok prírodného snehu sa skialpinisti sústreďujú na zjazdovky a na horách sa zvýšil aj počet peších turistov. Horská záchranná služba (HZS) v tejto súvislosti odporúča sa na pohyb v teréne pripraviť vopred a mať predstavu o aktuálnych podmienkach na zvolenej trase. Riaditeľ HZS Marek Biskupič uviedol, že opakujúcimi sa problémami uplynulých dní boli zľadovatený terén a nesprávny výstroj či výzbroj.



"Retiazkové mačky sú vhodné na ľahšiu turistiku, keď je chodník relatívne upravený a jeho sklon nie je veľký. Sú jednoduché na použitie a tiež na pohyb. Na rozdiel od turistických mačiek nemajú predné hroty, sú ľahšie, jednoducho sa pripevnia o topánku. Pre väčšiu bezpečnosť je vhodné kombinovať ich použitie s turistickými paličkami," objasnil Biskupič s tým, že vhodnými lokalitami na ich použitie sú doliny, napríklad smerom na Žiarsku chatu v Západných Tatrách alebo na Hrebienok vo Vysokých Tatrách, a teda všeobecne terén s menším sklonom. Pri ich nosení treba podľa riaditeľa HZS pamätať na to, že sneh sa môže rýchlo nalepiť na kovové časti konštrukcie, a tým strácajú funkciu. "Tiež by sa mohli pomerne ľahko poškodiť v teréne, kde je mnoho skál," upozornil.



Stúpacie železá, respektíve turistické mačky sú robustnejšie, odolnejšie a disponujú prednými hrotmi, sú tak vhodné do viac exponovaného terénu. Tam je už ťažšie odhadnúť, na aké podmienky turisti natrafia, a preto potrebujú byť pripravení na ich rôznorodosť. Lokalitami, kde sa môžu tieto mačky zísť, sú hrebene napríklad Malej Fatry či Nízkych Tatier, okolie Ďumbiera, ale aj Baranec v Západných Tatrách či Zbojnícka a Téryho chata, alebo Predné Solisko vo Vysokých Tatrách. "Treba mať na pamäti, že samotné mačky v exponovanejších terénoch nestačia a je potrebné mať v ruke aj cepín," doplnil Biskupič. Rozdiel oproti retiazkovým mačkám je aj v type chôdze. Pri pohybe v stúpacích železách je potrebné nohy dvíhať o niečo vyššie a zároveň chodiť na širšie, inak hrozí riziko zakopnutia a tým možný vznik pádu.