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HZS: Slovák si pri páde na bicykli pri Šútove poranil ruku a hrudník
Horskí záchranári pacienta vyšetrili, ošetrili a zdravotne stabilizovali. Súčasne k zásahu vyslali aj posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS).
Autor TASR
Šútovo 19. júla (TASR) - Slovenský cyklista si v nedeľu pádom na bicykli neďaleko Šútova (okres Martin) pod Hlásnou skalou privodil poranenie hornej končatiny a hrudníka, utrpel i početné odreniny. Štyridsaťpäťročnému mužovi pomáhali horskí záchranári z Oblastného strediska Horskej záchrannej služby (HZS) Malá Fatra i leteckí záchranári. Informovala o tom HZS na svojom webe.
Horskí záchranári pacienta vyšetrili, ošetrili a zdravotne stabilizovali. Súčasne k zásahu vyslali aj posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS). „Po prílete vrtuľníka si pacienta prevzal do starostlivosti lekár VZZS. Príslušníci HZS následne transportovali zraneného cyklistu na nosidlách k miestu pristátia vrtuľníka, ktorým bol letecky prevezený do martinskej nemocnice,“ uviedla HZS.
Horskí záchranári pacienta vyšetrili, ošetrili a zdravotne stabilizovali. Súčasne k zásahu vyslali aj posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS). „Po prílete vrtuľníka si pacienta prevzal do starostlivosti lekár VZZS. Príslušníci HZS následne transportovali zraneného cyklistu na nosidlách k miestu pristátia vrtuľníka, ktorým bol letecky prevezený do martinskej nemocnice,“ uviedla HZS.