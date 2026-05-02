Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 2. máj 2026Meniny má Žigmund
< sekcia Regióny

HZS: Staršia žena si pri zostupe z Veľkého Choča zranila členok

Snímka zo zásahu. Foto: Webová stránka Horskej záchrannej služby.

Staršia žena sa pošmykla na modrom turistickom chodníku v oblasti Jánošíkov stôl.

Autor TASR
Valaská Dubová 2. mája (TASR) - Horskí záchranári z Donovál pomohli v sobotu popoludní 72-ročnej slovenskej turistke, ktorá si pri schádzaní z Veľkého Choča smerom do Valaskej Dubovej (okres Ružomberok) zranila členok a nemohla dokončiť túru. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.

Staršia žena sa pošmykla na modrom turistickom chodníku v oblasti Jánošíkov stôl. „Horskí záchranári pacientku po príchode na miesto vyšetrili, ošetrili a poranenú nohu jej zafixovali,“ priblížila zásah HZS.

Následne ju pomocou nosidiel a v exponovanejších miestach aj so zaistením pomocou lanovej techniky a terénneho vozidla HZS transportovali na oddelenie urgentného príjmu Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku.
Neprehliadnite

Premiér: Je našou povinnosťou ďalej tlačiť na rast minimálnej mzdy

SENIČOVÁ: Na európskom šampionáte je to úplne iný pocit

KURIOZITA NA LETISKU:Zatkli ženu s 30 korytnačkami prilepenými na tele

NS SR POTVRDIL 21 ROKOV VÄZENIA PRE J. CINTULU ZA ATENTÁT NA PREMIÉRA