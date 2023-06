NA HORÁCH OPATRNE: Upozorňujú na výskyt súvislých snehových polí

Na snímke turisti smerujúci na Sliezsky dom vo Vysokých Tatrách v stredu 14. júna 2023. Foto: TASR Adriána Hudecová

Vysoké Tatry 14. júna (TASR) - Vo Vysokých Tatrách sa v stredu končí sezónna uzávera, Horská záchranná služba (HZS) v tejto súvislosti upozorňuje na výskyt súvislých snehových polí v polohách nad 2000 metrov nad morom. Vo Vysokých, Nízkych i Západných Tatrách tak treba podmienkam prispôsobiť výstroj a zvážiť skúsenosti a schopnosti pohybu vo vysokohorskom prostredí. V stredu na tlačovej konferencii v Starom Smokovci na to upozornil riaditeľ HZS Marek Biskupič.V utorok (13. 6.) napríklad horskí záchranári pomáhali poľskému turistovi, ktorý sa pošmykol na snehovom poli v oblasti Tatranskej magistrály. Anton Sedlák zo školiaceho strediska HZS upozornil, že počas zimy napadlo v slovenských horách veľké množstvo snehu a ten sa na mnohých miestach udržal doteraz. Pred nástupom na túru je preto dôležité zodpovedne sa pripraviť, skontrolovať predpoveď počasia a prispôsobiť dĺžku a náročnosť trasy poveternostným podmienkam, stavu chodníkov a vlastnej kondícii.vymenoval Sedlák.Všetky aktuálne informácie, týkajúce sa nielen počasia, ale najmä výstrah, sú uverejnené na oficiálnej webovej stránke HZS. Návštevníkom je tiež k dispozícii špeciálna aplikácia, ktorá môže byť nápomocná nielen v prípade tiesne a pri privolaní pomoci, ale užívatelia v nej nájdu aj množstvo užitočných informácií.Horskí záchranári zároveň zhodnotili poslednú zimnú turistickú sezónu, počas ktorej zasahovali v 2259 prípadoch. Z čísel je podľa Biskupiča evidentné, že do hôr sa po pandémii opäť vrátili slovenskí i zahraniční turisti, lyžiari a horolezci.konkretizoval Biskupič. Nasleduje Malá a Veľká Fatra a štvrtý najvyšší počet výjazdov bol vo Vysokých Tatrách. Viac ako 71 percent záchranných akcií tvorili výjazdy k zraneným lyžiarom a najčastejšie potrebovali pomoc záchranárov Slováci, ktorí tvorili takmer 48 percent z celkového počtu zachraňovaných osôb. Štatistiku dopĺňajú Poliaci s 18,24 percenta a Česi, ktorí tvorili 7,88 percenta.dodal Biskupič. Aktuálne za tento rok evidujú horskí záchranári už 13 smrteľných úrazov. Naposledy skončilo neúspešne pátranie po poľskom turistovi po páde do Gerlachovských spádov. Vlaňajší rok bol z tohto pohľadu rekordný, keď v slovenských horách zaznamenali 57 smrteľných nehôd.uzavrel riaditeľ HZS.