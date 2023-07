V Kremnických vrchoch pátrali po nezvestnom turistovi z Maďarska

Kremnica 3. júla (TASR) - V Kremnických vrchoch sa v nedeľu (2. 7.) uskutočnila pátracia akcia po stratenom turistovi z Maďarska. Okrem horských záchranárov so služobným psom sa do nej zapojili aj policajné hliadky. Nezvestného turistu nakoniec vypátrali v meste Kremnica. Na svojej oficiálnej stránke o tom informuje Horská záchranná služba (HZS).



Horskí záchranári boli po zotmení požiadaní o pomoc pri pátraní po 40-ročnom turistovi, ktorý mal spoločne s dvoma kamarátmi absolvovať túru od jaskyne v Dolnom Harmanci cez Skalku do obce Králiky. Počas zostupu zo Skalky sa partia rozdelila a maďarský turista zostupoval samostatne.



"Turisti, ktorí si skrátili cestu, si po príchode k autu do Králikov všimli, že ich kamarát stále nedorazil, a tak sa rozhodli ho počkať. Keď však neprichádzal ani po zotmení, rozhodli sa kontaktovať HZS," priblížili horskí záchranári.



Po turistovi z Maďarska pátrali členovia HZS zo Skalky spolu so služobným psom, o pomoc boli požiadaní i policajti. Pátranie po mužovi komplikoval fakt, že turista nemal pri sebe mobilný telefón. Horskí záchranári prehľadali oblasť Skalky, turisticky značený chodník i priľahlé zvážnice. Policajné hliadky kontrolovali, či sa muž nenachádza v blízkych obciach či pohostinstvách. Nezvestného turistu nakoniec vypátrali v meste Kremnica.