< sekcia Regióny
Opatrne v Nízkych Tatrách: Hrozí zvýšené lavínové nebezpečenstvo
Uvoľnenie lavíny na strmých, najmä severných svahoch je možné už pri malom dodatočnom zaťažení.
Autor TASR
Liptovský Hrádok 26. januára (TASR) - V najvyšších polohách Nízkych Tatier v pondelok platí zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Vplyvom intenzívneho nočného sneženia a zároveň veľmi silného južného vetra došlo k vytvoreniu kritickej lavínovej situácie. V Tatrách, vo východnej časti Nízkych Tatier a vo vrcholových polohách Fatier platí mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie (SLP) Horskej záchrannej služby (HZS).
Uvoľnenie lavíny na strmých, najmä severných svahoch je možné už pri malom dodatočnom zaťažení. „Taktiež môžu vzniknúť spontánne lavíny na veľmi strmých svahoch. Neodporúčame pohyb vo vysokohorskom teréne ľuďom bez skúseností s lavínovou problematikou. V polohách do 1500 metrov nad morom bude lokálnym problémom aj mokrý sneh,“ upozornilo SLP.
Sneženie počas večera a v noci bude sprevádzať veľmi silný južný vietor so silou víchrice. Počas sneženia by malo vo vyšších polohách v Nízkych Tatrách pripadnúť 20 až 30 centimetrov nového snehu. „Vietor bude nový sneh ukladať na záveterné miesta, do žľabov severných orientácii a pod skalné steny a jeho výška môže presiahnuť 50 centimetrov. Pod novým snehom sa nachádza kôra staršieho snehu,“ dodalo stredisko.
Uvoľnenie lavíny na strmých, najmä severných svahoch je možné už pri malom dodatočnom zaťažení. „Taktiež môžu vzniknúť spontánne lavíny na veľmi strmých svahoch. Neodporúčame pohyb vo vysokohorskom teréne ľuďom bez skúseností s lavínovou problematikou. V polohách do 1500 metrov nad morom bude lokálnym problémom aj mokrý sneh,“ upozornilo SLP.
Sneženie počas večera a v noci bude sprevádzať veľmi silný južný vietor so silou víchrice. Počas sneženia by malo vo vyšších polohách v Nízkych Tatrách pripadnúť 20 až 30 centimetrov nového snehu. „Vietor bude nový sneh ukladať na záveterné miesta, do žľabov severných orientácii a pod skalné steny a jeho výška môže presiahnuť 50 centimetrov. Pod novým snehom sa nachádza kôra staršieho snehu,“ dodalo stredisko.