Piatok 28. november 2025
ZASYPALA HO LAVÍNA: V Nízkych Tatrách zahynul 48-ročný turista

Ilustračná snímka. Foto: TASR

HZS návštevníkov upozorňuje, že vo vysokohorskom prostredí panujú zimné poveternostné podmienky.

Autor TASR
Brezno 28. novembra (TASR) - Túra 48-ročného turistu v oblasti nad Halašovou jamou pod Chatou gen. M. R. Štefánika v Nízkych Tatrách sa skončila tragicky. Ako v piatok na sociálnej sieti informovala Horská záchranná služba (HZS), ide o prvú tohtoročnú lavínovú nehodu s tragickým koncom počas 3. lavínového stupňa.

Vo štvrtok (27. 11.) v podvečerných hodinách sa na operačné stredisko tiesňového volania HZS obrátila so žiadosťou o pomoc rodina turistu, pretože od poobedňajších hodín s ním nemala žiadny telefonický kontakt. Záchranári po ňom začali pátrať.

„Na miesto vyrazili horskí záchranári z Oblastného strediska Nízke Tatry pozemne. Lokalizácia mobilného telefónu potvrdila prítomnosť turistu v danej oblasti a na mieste bola potvrdená vypadnutá lavína. Záchranári použili viaceré techniky vyhľadávania v lavínach, kde sa nakoniec za pomoci vyhľadávacieho zariadenia a následného potvrdenia lavínovou sondou overila prítomnosť tela pod lavínovým nánosom,“ uviedla HZS.

Telesné pozostatky odovzdali obhliadajúcemu lekárovi a polícii. HZS pripomenula, že na tento deň bol Strediskom lavínovej prevencie a vzdelávania HZS vyhlásený 3. stupeň lavínového nebezpečenstva.

HZS návštevníkov upozorňuje, že vo vysokohorskom prostredí panujú zimné poveternostné podmienky. Najvyššie pásma, ale aj údolia sú pokryté snehom až ľadom a s novou snehovou pokrývkou nad pásmom lesa. V tomto ročnom období je potrebné nosiť so sebou aspoň turistické palice, retiazkové „nesmeky“, prípadne stúpacie železá a použiť ich v závislosti od podmienok v danom teréne. Turisti by nemali zabúdať na povinnú lavínovú výbavu, lavínový vyhľadávací prístroj, sondu a lopatu, lekárničku a nabitý mobilný telefón s číslami na záchranné zložky.

