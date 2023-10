HZS v noci v Tatrách pomáhala pätici poľských horolezcov

Vysoké Tatry 15. októbra (TASR) - Horskí záchranári pomáhali v noci na nedeľu piatim poľským horolezcom vo Vysokých Tatrách. Horská záchranná služba (HZS) informovala, že o pomoc ich požiadali prostredníctvom poľských kolegov ešte v sobotu (14.10.) podvečer. Pätica vystupovala Martinovou cestou na Gerlachovský štít a uviazli za Lavínovým štítom.



"O technický zásah bola požiadaná posádka leteckých záchranárov z Popradu. Z heliportu v Starom Smokovci boli vyzdvihnutí dvaja horskí záchranári a následne ich vysadili na hrebeni v blízkosti horolezcov," uvádza HZS.



Na mieste sa už nachádzali len traja zo skupiny. Dvaja do ich príchodu začali zostupovať niektorým zo žľabov spadajúcich do Velickej doliny a pri telefonickom kontakte odmietli pomoc.



Horskí záchranári trojicu uviaznutých pripravili na evakuáciu z hrebeňa pomocou leteckej techniky. Tú však pre silný nárazový vietor nebolo možné nasadiť a vrtuľník sa musel vrátiť na základňu.



Záchranári HZS s dvojicou žien a jedným mužom, za istenia na krátkom lane, vystúpili na Zadný Gerlach, zostúpili do Tetmajerovho sedla a začali zostupovať "Gipsyho ferattou" do Velickej doliny.



Počas prebiehajúcej záchrannej akcie, už po zotmení, kontaktovala tiesňovú linku dvojica horolezcov – muž a žena, ktorí zostupovali do doliny samostatne. Počas zostupu sa však dostali nad skalný prah, odkiaľ už neboli schopní pokračovať ďalej.



Záchranári, ktorí zostupovali s ich spolulezcami, zišli s nimi najprv do doliny, kde ich odovzdali kolegom a vrátili sa pre uviaznutú dvojicu.



Vzhľadom na komplikovaný terén, v ktorom sa dvojica nachádzala, museli záchranári opäť vystúpiť na hrebeň.



"Poľských horolezcov medzitým navigovali vo výstupe žľabom. Za istenia lanovou technikou s nimi za nepriaznivých poveternostných podmienok zostupovali rovnakou trasou do Velickej doliny a ďalej na Sliezsky dom," dodáva HZS.



V čase záchrannej akcie fúkal vietor, pršalo a snežilo, na základňu sa horskí záchranári vrátili až nad ránom.



HZS touto cestou apeluje na všetkých návštevníkov hôr, aby si túry dôsledne naplánovali a brali zreteľ na skoré stmievania a hlavne na svoje schopnosti a skúsenosti.