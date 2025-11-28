Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
28. november 2025
HZS: V pohoriach platí nad pásmom lesa mierne lavínové nebezpečenstvo

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Situácia je stabilnejšia pod hornou hranicou lesa a v nižších nadmorských výškach, kde je snehu výrazne menej.

Autor TASR
Liptovský Hrádok 28. novembra (TASR) - Mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, platí v piatok vo všetkých slovenských pohoriach nad pásmom lesa. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).

Za poslednú periódu sneženia pribudlo v pohoriach 30 až 60 centimetrov nového snehu, najviac v Nízkych Tatrách a Veľkej Fatre. „Nebezpečenstvo je koncentrované na miestach, kde sneh napadol na starý tvrdý podklad. Nebezpečné sú hlavne hladké trávnaté svahy a veľmi strmé svahy. Na severe a v tienistých lokalitách sa sneh stabilizuje pomalšie, preto tam je potrebné zvýšiť opatrnosť,“ upozornilo SLP.

Situácia je stabilnejšia pod hornou hranicou lesa a v nižších nadmorských výškach, kde je snehu výrazne menej. Na južných slnečných svahoch sa môžu objaviť splazy alebo malé lavíny spôsobené slnečným žiarením. Celková výška snehu v slovenských pohoriach dosahuje desať až 120 centimetrov.
