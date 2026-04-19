HZS: V Tatrách bude od poobedia platiť mierne lavínové nebezpečenstvo
Vo Fatrách a vo východnej časti Nízkych Tatier je snehová pokrývka už na väčšine svahov nesúvislá, súvislejšia je už len na severných a východných orientáciách nad pásmom lesa.
Autor TASR
Liptovský Hrádok 19. apríla (TASR) - Vo Vysokých, Západných a Nízkych Tatrách bude od nedeľného poobedia platiť v polohách nad 1700 metrov nad morom mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Vo Fatrách a vo východnej časti Nízkych Tatier pretrváva len malé lavínové nebezpečenstvo. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie (SLP) Horskej záchrannej služby (HZS).
Na strmých svahoch je možné uvoľnenie lavíny z mokrého snehu, najmä pri väčšom dodatočnom zaťažení. V exponovanom teréne je možný aj výskyt menších až stredne veľkých spontánnych lavín z mokrého snehu. „Snehová pokrývka je zrána primrznutá, počas dňa sa pri slnečnom počasí mení na mokrú, často v celom profile. Teplota vzduchu dosahuje kladné hodnoty vo všetkých polohách Tatier. Súvislá snehová pokrývka sa vyskytuje už len vo vysokých, na severných svahoch aj v stredných polohách od výšky cca 1400 až 1700 metrov nad morom. Jej výška dosahuje 50 až 150 centimetrov, najviac snehu v porovnateľnej výške je v Nízkych Tatrách,“ spresnilo stredisko.
Vo Fatrách a vo východnej časti Nízkych Tatier je snehová pokrývka už na väčšine svahov nesúvislá, súvislejšia je už len na severných a východných orientáciách nad pásmom lesa. Jej výška dosahuje maximálne 50 centimetrov. „Uvoľnenie lavíny z mokrého snehu je možné len v ojedinelých prípadoch na veľmi strmých svahoch, na ktorých sa ešte nachádza súvislá snehová pokrývka,“ doplnilo SLP s tým, že zrána bude snehová pokrývka primrznutá a počas celého dňa prevláda mokrý sneh.
