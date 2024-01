HZS: V Tatrách platí nad hranicou lesa zvýšené lavínové nebezpečenstvo

Žiar 26. januára (TASR) - V Západných, Vysokých a západnej časti Nízkych Tatier platí nad hranicou lesa zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informoval o tom Pavel Beťko zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS).



Hlavným lavínovým problémom ostáva vetrom previaty sneh. "Silný severozápadný vietor, ktorý dosahoval v nárazoch 160 kilometrov za hodinu, vytvoril najmä na záveterných stranách pod skalnými stenami a v úzkych žľaboch vetrom ubité dosky, ktoré sú uložené na tvrdej snehovej pokrývke. Tieto vrstvy medzi sebou nie sú vôbec dobre previazané," upozornil.



Mimoriadne nebezpečné budú najmä záveterné juhovýchodné, východné, severovýchodné a juhozápadné orientácie. "Uvoľnenie lavíny bude možné už pri malom dodatočnom zaťažení, a to aj diaľkovo. Počas dňa sa navyše môžu vyskytnúť samovoľné lavíny stredných rozmerov. Druhým lavínovým problémom je nový sneh, ten je tvorený prevažne sypkými krúpkami, ktoré sa nachádzajú na tvrdom podklade. Nebezpečné sú všetky expozície," zdôraznil.



Hrebene hôr a náveterné strany sú sfúkané do tvrdého, miestami až skalnatého podkladu. "Vo vyšších polohách je vplyvom nižších teplôt sneh suchší a je tvorený prevažne krúpkami, ktoré budú tvoriť nebezpečnú vrstvu v nasledujúcich dňoch. S klesajúcou nadmorskou výškou je nový sneh vlhší, premočený a prebára sa až na tvrdý podklad. Napriek dnešnému sneženiu je výška snehovej pokrývky v polohách do 1200 metrov nad morom výrazne podpriemerná," dodal.