HZS verejne predstaví svoju činnosť, podujatím chce i vzdelávať

Ružomberok 5. októbra (TASR) - Horská záchranná služba (HZS) predstaví verejnosti svoju činnosť. Ukážky práce či zásahov predvedú horskí záchranári v sobotu na Malinom Brde pri Ružomberku, okrem prezentácie chcú podujatím i vzdelávať.



"HZS sa prezentuje každoročne podobne ako iné záchranné zložky. Každý rok je to na inom mieste a s iným tematickým zameraním. Tento rok táto úloha pripadla na oblasť Veľká Fatra, ktorá sídli prevažne na Donovaloch. A jednou z lokalít, kde sa zasahuje, je Malinô Brdo," uviedol pre TASR riaditeľ HZS Martin Matúšek.



Podujatie podľa neho pripravujú horskí záchranári preto, aby ukázali či už odbornej alebo laickej verejnosti, kamarátom i rodinným príslušníkom, že HZS tu je, pracuje, zasahuje a zachraňuje. "Na každom dni sa oblasť, ktorá ho organizuje, rozhodne, čo ukáže. Každý rok je tak iný program," doplnil.



Deň HZS pri Ružomberku ponúkne ukážky práce s dronom, ukážky kynológie, záchranu v skalnej stene a v jaskyni. Horskí záchranári predvedú i evakuáciu z lanovky, súčasťou programu bude i letecká záchranná služba a lanovka pre deti.



Akciou chcú horskí záchranári čiastočne aj vzdelávať. "V horách sa nehody stávajú. Posledný kalendárny rok okrem zjazdových tratí mala v horskom teréne HZS takmer tisíc zásahov, čo nie je malé číslo na to, koľko návštevníkov do hôr chodí a koľko máme zásahového územia," dodal Matúšek.