Vo Furkotskej doline pomáhali zranenému skialpinistovi

Vysoké Tatry 24. marca (TASR) - Horskí záchranári v nedeľu pomáhali slovenskému skialpinistovi, ktorý spadol v oblasti vrcholu Predného Soliska smerom do Furkotskej doliny. Informuje o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.



Skialpinista utrpel poranenie hlavy, hornej končatiny a ďalšie mnohopočetné poranenia. "Pre závažnosť zdravotného stavu, časovú dostupnosť a náročnosť terénu bola o súčinnosť požiadaná posádka poľskej horskej služby (TOPR), za pomoci ktorej bol pacient ošetrený a evakuovaný z terénu," uvádza HZS.



Skialpinistu po medzipristátí vrtuľníka v Starom Smokovci odovzdali do starostlivosti rýchlej lekárskej pomoci (RLP) a pokračoval na ďalšie vyšetrenia do nemocnice v Poprade.



HZS zároveň za spoluprácu poďakovala posádke poľského vrtuľníka TOPRu, dobrovoľnému záchranárovi Tatranskej horskej služby a prítomným na mieste nehody.