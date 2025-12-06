< sekcia Regióny
HZS: Vo všetkých pohoriach platí mierne lavínové nebezpečenstvo
Autor TASR
Liptovský Hrádok 6. decembra (TASR) - Mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, platí v sobotu vo všetkých slovenských pohoriach nad pásmom lesa. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).
V Malej a Veľkej Fatre sa očakáva počas soboty dážď a sneh, bude preto vlhnúť a oťažievať. „V severných sektoroch, kde sa udržiaval prachový sneh, sa očakáva zmenšenie pevnosti v snehovej pokrývke a pravdepodobnosť pádu malých a stredne veľkých lavín,“ uviedlo SLP.
Upozornilo, že riziko lavín existuje vplyvom oteplenia a dažďa aj v Tatrách, a to hlavne na miestach, kde sa predchádzajúce dni udržiaval prachový sneh. „Ten bude postupne oťažievať a budú sa tvoriť malé a stredne veľké lavíny. Ide prevažne o severný sektor do nadmorskej výšky 2000 metrov nad morom. V najvyšších polohách sa vplyvom silného južného vetra budú tvoriť vetrom naviate dosky a vankúše,“ dodalo SLP.
