HZS: Vo vysokohorskom prostredí trvajú nepriaznivé snehové podmienky

Demänovská Dolina 2. marca (TASR) - Vo vysokohorskom prostredí väčšiny pohorí Slovenska naďalej pretrvávajú nepriaznivé snehové podmienky. Najvyššie pásma, ale aj údolia sú pokryté tvrdým snehom až ľadom a novou snehovou pokrývkou do 20 centimetrov nad pásmom lesa, ktorá ešte nie je dostatočne previazaná so starým podkladom. Upozornila na to Horská záchranná služba (HZS), ktorá v sobotu (1. 3.) niekoľkokrát zasahovala v Nízkych Tatrách.



Poranenie v oblasti hrudného koša a hlavy utrpel v sobotu po páde na dno Derešského kotla pre uvoľnenie snežného splazu v okolí Dievčenského žľabu 15-ročný Estónec. "Horskí záchranári lyžiara vyšetrili, ošetrili a po nabalení na transportné prostriedky z terénu evakuovali za pomoci lanových techník s následným transportom do Jasnej, kde si ho do starostlivosti prevzala privolaná posádka Rýchlej lekárskej pomoci na prevoz do nemocničného zariadenia," priblížila HZS.



Počas príchodu na miesto v Derešskom kotli podľa nej našli horskí záchranári ďalšie štyri uviaznuté osoby vo voľnom teréne na dne kotla. "Skupina sa nedokázala vrátiť do lyžiarskeho strediska samostatne, preto ich záchranári pozemne sprevádzali po bezpečnej trase z voľného terénu až do Jasnej," doplnila.



Súbežne so záchrannými akciami prijalo operačné stredisko tiesňového volania ďalšiu žiadosť z Retranslačného žľabu pod Chopkom pre dvoch snowboardistov poľskej národnosti vo veku 14 a 17 rokov, ktorí uviazli na dne žľabu v hmle, boli dezorientovaní a bez potrebného technického vybavenia na pohyb v tomto teréne. Záchranárom poskytli GPS súradnice svojej polohy. Chlapci boli bez zranení a po príchode ďalšej záchrannej skupiny ich táto lanovými technikami evakuovala z terénu a transportovala do Jasnej, kde si ich do starostlivosti prebrali rodičia.



"V tomto ročnom období je vhodné nosiť so sebou aspoň turistické palice, retiazkové nesmeky, prípadne stúpacie železá a použiť ich v závislosti od podmienok v danom teréne," odporučili turistom horskí záchranári.



Turistov vyzvali, aby si nezabudli povinnú lavínovú výbavu, lavínový vyhľadávací prístroj, lavínovú sondu a lopatu, lekárničku a nabitý mobilný telefón s číslami na záchranné zložky. V prípade potreby môžu využiť na privolanie pomoci aj aplikáciu HZS.