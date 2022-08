HZS: Vo Vysokých Tatrách sa smrteľne zranil 58-ročný horolezec

Vysoké Tatry 17. augusta (TASR) - Horskí záchranári zasahovali v stredu vo Vysokých Tatrách pri smrteľnom úraze horolezca. Ako informuje na svojej webstránke Horská záchranná služba (HZS), v obedňajších hodinách nahlásili českí horolezci pád spolulezca v južnej stene Malého Kolového štítu.



"Podľa poskytnutých informácií padal viac ako 60 metrov a po páde nereagoval. Záchranári HZS požiadali okamžite o súčinnosť posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS), ktorá zobrala v Starom Smokovci záchranára HZS na palubu a spoločne leteli do Malej Zmrzlej doliny. Záchranári po vysadení v stene pri horolezcovi zistili, že pádom utrpel poranenia nezlučiteľné so životom," informuje HZS.



Následne bolo telo nebohého 58-ročného horolezca transportované do Starého Smokovca, kde ho záchranári HZS odovzdali polícii a pohrebnej službe.