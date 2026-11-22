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HZS: Vyčerpanej turistke v Nízkych Tatrách pomáhali horskí záchranári
Žena bola so skupinou turistov, ktorí si túru časovo nesprávne naplánovali, na trasu vyrazili neskoro a na náročné zimné podmienky neboli dostatočne pripravení ani vystrojení.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 22. novembra (TASR) - Horskí záchranári z Nízkych Tatier zasahovali v sobotu (21. 11.) večer na turistickom chodníku vedúcom z Chopku do Demänovského sedla. Pomoc potrebovala 35-ročná slovenská turistka. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.
Žena bola so skupinou turistov, ktorí si túru časovo nesprávne naplánovali, na trasu vyrazili neskoro a na náročné zimné podmienky neboli dostatočne pripravení ani vystrojení. V hrebeňových partiách sa nachádzalo veľké množstvo snehu a fúkal tam veľmi silný nárazový vietor.
„V oblasti Konského začala turistka pociťovať výrazné vyčerpanie a v ďalšom postupe nebola schopná pokračovať. Na pomoc jej pozemne vyrazili záchranári z Oblastného strediska HZS Nízke Tatry Juh a Sever. Ženu vyšetrili, zateplili ju, podali jej teplé nápoje a rýchlo vstrebateľné cukry. Následne ju na nosidlách transportovali k medzistanici lanovky Kosodrevina, odkiaľ bola spolu s horskými záchranármi dopravená lanovou dráhou do údolia,“ informovali horskí záchranári.
Keďže sa jej zdravotný stav po poskytnutí pomoci zlepšil, na vlastnú žiadosť pokračovala ďalej v sprievode svojho partnera. Horská záchranná služba ďakuje prevádzkovateľovi strediska za mimoriadne spustenie lanovky, ktoré prispelo k urýchleniu záchrannej akcie.
Žena bola so skupinou turistov, ktorí si túru časovo nesprávne naplánovali, na trasu vyrazili neskoro a na náročné zimné podmienky neboli dostatočne pripravení ani vystrojení. V hrebeňových partiách sa nachádzalo veľké množstvo snehu a fúkal tam veľmi silný nárazový vietor.
„V oblasti Konského začala turistka pociťovať výrazné vyčerpanie a v ďalšom postupe nebola schopná pokračovať. Na pomoc jej pozemne vyrazili záchranári z Oblastného strediska HZS Nízke Tatry Juh a Sever. Ženu vyšetrili, zateplili ju, podali jej teplé nápoje a rýchlo vstrebateľné cukry. Následne ju na nosidlách transportovali k medzistanici lanovky Kosodrevina, odkiaľ bola spolu s horskými záchranármi dopravená lanovou dráhou do údolia,“ informovali horskí záchranári.
Keďže sa jej zdravotný stav po poskytnutí pomoci zlepšil, na vlastnú žiadosť pokračovala ďalej v sprievode svojho partnera. Horská záchranná služba ďakuje prevádzkovateľovi strediska za mimoriadne spustenie lanovky, ktoré prispelo k urýchleniu záchrannej akcie.