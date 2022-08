Záchranári pomáhali v Malej Fatre uviaznutej poľskej turistke

Terchová 2. augusta (TASR) – Horskí záchranári pátrali v pondelok (1. 8.) v Malej Fatre po dvojici turistov, ktorá požiadala o pomoc na tiesňovej linke 112 z oblasti Malého Kriváňa. Horská záchranná služba (HZS) o tom informuje na svojej internetovej stránke.



Telefonický signál bol podľa HZS natoľko slabý, že presné informácie o mieste a zraneniach sa nepodarilo zistiť. "Záchranári HZS požiadali o súčinnosť leteckých záchranárov, ktorí zobrali na palubu jedného záchranára HZS. Smerovali do oblasti Malého Kriváňa, kde zo vzduchu pátrali po dvojici turistov. Žiaľ, takto sa turistov nepodarilo lokalizovať a následne vrtuľník VZZS transportoval do oblasti ďalších záchranárov HZS, ktorí pátrali pozemne," uviedli horskí záchranári.



Doplnili, že večer volal z Chaty pod Chlebom poľský turista, ktorého partnerka potrebovala pomoc. "Popísal presné miesto a naviedol záchranárov k uviaznutej 52-ročnej poľskej turistke, ktorá bola bez zranení. Po poskytnutí základnej starostlivosti odprevadili horskí záchranári turistku do Snilovského sedla, kde záchrannú akciu ukončili. Prevádzkovateľa lanovej dráhy požiadali o mimoriadne spustenie lanovky, s ktorou pokračovali na základňu," dodala HZS.