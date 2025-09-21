Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Záchranná akcia na Kežmarskom štíte: Pomáhali zranenej horolezkyni

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

V predposlednej dĺžke horolezkyňu zasiahol kameň a spôsobil jej poranenia dolnej končatiny, informovala HZS.

Autor TASR
Vysoké Tatry 21. septembra (TASR) - Horskí a leteckí záchranári zasahovali v sobotu (20. 9.) vo Vysokých Tatrách, aby pomohli 26-ročnej horolezkyni, ktorá utrpela zranenie po zásahu kameňom v južnej stene Kežmarského štítu. Žiadosť o pomoc z Puškášovej cesty na Kežmarský štít prijalo Operačné stredisko tiesňového volania HZS v podvečerných hodinách.

V predposlednej dĺžke horolezkyňu zasiahol kameň a spôsobil jej poranenia dolnej končatiny, informovala HZS. O technický zásah bola požiadaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) z Popradu, ktorá z heliportu v Starom Smokovci vyzdvihla na palubu vrtuľníka dvoch horských záchranárov. „Tí boli vysadení nad postihnutou približne 50 metrov, zlanili k nej a za pomoci kladkostroja a horolezeckej techniky ju dostali z exponovanej rampy na bezpečné miesto, odkiaľ bola po príprave na transport spolu so záchranármi letecky evakuovaná,“ uviedla HZS.

Na heliporte v Starom Smokovci ženu do svojej starostlivosti prevzala privolaná posádka Rýchlej zdravotnej pomoci (RZP).
