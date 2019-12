Záchranári pomohli vyčerpanému turistovi zostúpiť z Batizovského plesa

Vysoké Tatry 31. decembra (TASR) – Horskí záchranári pomohli v pondelok 30. decembra v podvečerných hodinách vyčerpanému slovenskému turistovi. Pre podmienky na turistickom chodníku nezvládol absolvovať zostup z Batizovkého plesa do Vyšných Hágov samostatne. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej internetovej stránke.



"Chodník bol po predošlej perióde počasia zafúkaný, čo turistu vyčerpalo a nedokázal samostatne pokračovať," opísala HZS príčinu výzvy o pomoc. Požiadal o ňu 31-ročný Slovák, ktorého sa dvom horským záchranárom podarilo lokalizovať v pásme kosodreviny.



"Následne spoločne zostúpili do Vyšných Hágov, odkiaľ pokračovali terénnym vozidlom do Starého Smokovca, kde bola záchranná akcia ukončená," uzavrela HZS.