HZS zasahovala na Martinských holiach, na ferrate sa zranil Slovák

Martin 30. júla (TASR) - Zranenému 44-ročnému slovenskému turistovi pomáhali v nedeľu poobede na ferrate Martinské hole záchranári Horskej záchrannej služby (HZS). Informovali o tom na sociálnej sieti.



Muž si pri výstupe privodil poranenie kolena. Záchranári mu na mieste poskytli neodkladnú zdravotnú starostlivosť, poranenú končatinu mu zafixovali a následne ho aj za pomoci lanovej techniky transportovali k terénnemu vozidlu, ktorým pokračovali do údolia. "Na vlastnú žiadosť pokračoval so svojimi známymi do nemocničného zariadenia," dodali horskí záchranári.