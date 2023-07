HZS zasahovala na štyroch záchranných akciách súbežne

Vysoké Tatry 22. júla (TASR) - Horskí záchranári z Vysokých Tatier zasahovali v sobotu popoludní na štyroch záchranných akciách súbežne. Horská záchranná služba (HZS) informovala, že najprv ich požiadala o pomoc dvojica maďarských turistov.



V Mlynickej doline zišli z chodníka, 31-ročná žena si navyše zranila ruku. "Chceli vystúpiť strmým žľabom na Solisko, následne však uviazli v exponovanom teréne a neboli schopní pokračovať ďalej, ani sa vrátiť späť na chodník. Zranenie ženu obmedzovalo v pohybe," uvádza HZS. Krátko na to prišla ďalšia požiadavka o pomoc, na magistrále zo Štrbského na Popradské Pleso si pádom na chodníku spôsobila úraz hlavy slovenská turistka. Na mieste sa náhodou nachádzala aj lekárka, ktorá ženu vyšetrila, poskytla prvú pomoc a kontaktovala tiesňovú linku.



HZS o súčinnosť požiadala posádku leteckých záchranárov z Popradu, spolu s horským záchranárom smerovali do terénu. Lekára vysadili na magistrále a horského záchranára pri uviaznutých Maďaroch. Ošetrenú slovenskú turistku po evakuácii z terénu letecky transportovali k privolanej sanitke na Štrbskom Plese. Vrtuľník sa následne vrátil pre Maďarku, ktorú sa podarilo zo žľabu vyslobodiť a previezli ju na popradské letisko, odtiaľ pokračovala samostatne. Jej partnerovi horský záchranár pomohol zostúpiť exponovaným terénom na chodník v Mlynickej doline a ďalej na Štrbské Pleso.



O pomoc v tom čase požiadal HZS aj návštevník z Mengusovskej doliny. Počas zostupu z Chaty pod Rysmi si pri rázcestí Nad Žabím potokom poranil koleno. Ešte za pomoci kamarátov zostúpil na Popradské pleso, ďalej už nebol schopný pokračovať. Horských záchranárov vracajúcich sa zo Štrbského Plesa preto presmerovali na Popradské pleso. Tam muža ošetrili a následne previezli na zastávku električky, odkiaľ už pokračoval samostatne.



Ešte počas záchrany maďarských turistov požiadal o pomoc pre svoju 17-ročnú dcéru s úrazom členka český turista. Nachádzali sa na chodníku pod Priečnym sedlom vo Veľkej Studenej doline v oblasti pod Streleckou vežou. "Opäť bola o súčinnosť požiadaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, ktorá po dotankovaní paliva smerovala rovno do Veľkej Studenej doliny a zásah vykonala samostatne," uzatvára HZS.