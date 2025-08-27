Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 27. august 2025Meniny má Silvia
< sekcia Regióny

Vo Veľkej Fatre sa vážne zranil 14-ročný cyklista, zasahoval vrtuľník

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Mladého cyklistu transportovali do banskobystrickej nemocnice.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Banská Bystrica 27. augusta (TASR) - Horskú záchrannú službu (HZS) privolali v utorok (26. 8.) popoludní k 14-ročnému cyklistovi, ktorý spadol na cyklochodníku medzi Kečkou a Hiadeľským sedlom. Chlapec si pádom privodil hlbokú ranu v oblasti slabín. Informovala o tom HZS na sociálnej sieti.

„Na pomoc mu okamžite vyrazili dvaja horskí záchranári z Oblastného strediska Veľká Fatra, ktorí pacienta ošetrili. Vzhľadom na závažnosť poranení bola o súčinnosť požiadaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby z Banskej Bystrice. Leteckí záchranári si prevzali pacienta do starostlivosti priamo na hrebeni a lekár nadviazal na úkony záchranárov,“ uviedla HZS. Mladého cyklistu transportovali do banskobystrickej nemocnice.

.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb