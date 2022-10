I. Choma priznal porážku v boji o post predsedu Žilinského kraja

Žilina 30. októbra (TASR) – Igor Choma priznal porážku v boji o post predsedu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK). Uviedol to v krajskej centrále strany Smer-SD v Žiline po sčítaní takmer 90 percent okrskov.



Predsedníčke ŽSK Erike Jurinovej pogratuloval k víťazstvu vo voľbách a zaželal jej, aby riadila samosprávny kraj lepšie, ako to robila doteraz. "Myslím si, že druhé miesto nie je naozaj zlé. Rešpektujem absolútne, ako si voliči vybrali, a myslím si, že je to úplne v poriadku," povedal Choma.



Podotkol, že prvý inicioval spoluprácu s kandidátom strany Hlas-SD Petrom Slyškom v krajských voľbách. "Pretože to mohlo mať efekt. Potom sa to premietlo do návrhu pána Slyška, aby sme sa spojili traja kandidáti. Ale Igor Janckulík (KDH, Dobrá voľba a Umiernení, SNS) sa nechcel vzdať, aj ja som si veril. A napokon sa potvrdilo, že moje preferencie sú vyššie," dodal Choma