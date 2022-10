I. Choma: Študentom a žiakom chcem dať prímestskú dopravu zadarmo

Žilina 20. októbra (TASR) – Bývalý žilinský primátor Igor Choma kandiduje na funkciu predsedu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) za svoju materskú stranu Smer-SD. Hovorí, že v kraji treba v prvom rade zachraňovať dopravu. V prípade svojho zvolenia by chcel dať študentom a žiakom prímestskú dopravu zdarma a zaviesť pojazdné ambulancie do obcí. Rozhovor s Igorom Chomom je súčasťou série rozhovorov s kandidátmi na predsedu ŽSK.











-Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post predsedu ŽSK?-







Kandidujem na pozíciu predsedu ŽSK, pretože pôsobenie súčasnej predsedníčky vnímam ako obdobie premárnených príležitostí. Žilinský kraj stagnuje, v hodnotení transparentnosti klesol z druhého miesta na šieste. Nekompetentnosť Eriky Jurinovej dokazujú pokuty Najvyššieho kontrolného úradu SR za hospodárenie a nezvládnutú verejnú súťaž na dopravcu. Prešľapy pani predsedníčky v zmluve so SAD Žilina nás stoja ročne 25 miliónov oproti pôvodným 15 miliónom eur. To naozaj nikomu neprekáža? Viete si predstaviť, koľko nemocníc a škôl mohlo využiť tieto peniaze?











-V akom stave sa podľa vás nachádza kraj, aké najväčšie pozitíva a negatíva v ňom aktuálne vnímate?-







V prvom rade si treba uvedomiť, že ideme do krízy a v kríze potrebuje región manažéra, ktorý vie prijímať rozhodnutia a má dostatok skúseností. Nie je čas vajatať, musíme ľudí previesť ťažkými časmi. Ľudí nesmierne trápi doprava, zdravotníctvo je v žalostnom stave. Musíme zainvestovať do nemocníc a lekárov. Nemôžeme riskovať životy obyvateľov len preto, že je vedenie neschopné. Bol som primátorom Žiliny dve volebné obdobia. V prvom volebnom období sa mi spolu s tímom podarilo oddlžiť a finančne stabilizovať mesto. Tým vznikla možnosť na investície, čo sa ukázalo v druhom volebnom období, keď sme doťahovali investície rozbehnuté v prvom období primátorovania. Kompletne sme vymenili autobusy a trolejbusy MHD, urobili generálnu rekonštrukciu verejného osvetlenia a ďalšie projekty na skvalitnenie života ľudí.











-Akým problémom kraj čelí, aké výzvy ho čakajú a ako na ne chcete reflektovať?-







Predovšetkým ekonomická nestabilita. Spackaný medzinárodný tender na krajskú autobusovú dopravu. Premrhané milióny eur. Za päť rokov nebola predsedníčka ŽSK schopná spustiť integrovanú dopravu, aby ľudia mohli cestovať efektívne, to znamená ľahko pri prestupovaní na jeden lístok všetkými autobusmi a vlakmi na území kraja, tak ako v Bratislave. Predchádzajúce vedenie jej zanechalo kompletnú prípravu. Teraz pred voľbami síce spustili integrovanú dopravu, ale môžeme polemizovať, do akej miery je integrovaná. Pýtam sa, čo robili päť rokov?











-Aké sú priority vášho programu, čo chcete v kraji zmeniť, akým oblastiam sa prioritne štyri roky venovať, prípadne na čo nadviazať?-







V prvom rade treba zachraňovať dopravu. Musíme stabilizovať situáciu, ukončiť verejné obstarávanie a nenechať sa donekonečna vydierať špekulatívnymi obchodníkmi. Potrebujeme opraviť 1000 kilometrov ciest a 100 mostov. Som stavbár, viem o čom hovorím, poznám ich technický stav, ktorý je zúfalý. Musíme vylúčiť kamiónovú dopravu cez Vychylovku a rád by som dal ľuďom v tejto dobe prímestskú dopravu pre študentov a žiakov zdarma. V zdravotníctve ako prvé budem rokovať s lekármi a chcem zaviesť pojazdné ambulancie do obcí. V sociálnej oblasti sa chcem zamerať na seniorov. Máme nedostatok zariadení pre seniorov. Žilina vyhadzuje viac ako milión eur iba za posledný polrok na rôzne občianske združenia s nejasným zameraním a výsledkom. Pomáhajme slabým a tým, ktorí sú odkázaní na pomoc štátu. A jednoznačne chcem dostať ŽSK v rebríčku transparentnosti na vyššiu priečku. Vzorom je pre mňa Trenčiansky kraj, ktorý vedie môj spolustraník Jaroslav Baška a ktorý opakovane získal prvé miesto.











-Kandidujete ako jednotlivec alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo tak postupujete?-







Spolu so mnou kandiduje do ŽSK veľa dobrých ľudí, ktorí to s jeho napredovaním myslia vážne. Majú skúsenosti so spravovaním vecí verejných, o čom svedčí fakt, že im ľudia opakovane dávajú dôveru nielen ako mestským, krajským poslancom, ale aj starostom či primátorom. Sú to odborníci so skúsenosťami, chuťou pracovať pre ľudí, ale predovšetkým zápalom o veci verejné. Ďakujem im za podporu. Vážim si ju a som presvedčený, že v každom regióne nášho Žilinského kraja ponúkame ľuďom kvalitných kandidátov na poslancov. Verím, že spolu prinesieme zmenu pre náš kraj.











Okrem Chomu zabojuje o post predsedu ŽSK deväť kandidátov. Sú nimi Katarína Boková (Slovenské hnutie obrody), František Drozd (ĽSNS), súčasná predsedníčka ŽSK Erika Jurinová (OĽANO, Nova, Kresťanská únia, Zmena zdola, Sme rodina, Za ľudí, DS, ODS, Šanca, OKS, SaS), podpredseda ŽSK Igor Janckulík (KDH, Dobrá voľba a Umiernení, SNS), Marián Murín (nezávislý), Peter Slyško (Hlas-SD), Andrea Starinská (Národná koalícia/Nezávislí kandidáti), Miroslav Urban (Republika) a Daniela Zemanová (Hnutie Občan Národ Spravodlivosť).