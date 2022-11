I. Hus sa opäť ujal funkcie primátora Turčianskych Teplíc

Turčianske Teplice 22. novembra (TASR) - Turčianske Teplice bude aj nasledujúce štyri roky riadiť Igor Hus (nezávislý). Funkcie primátora sa ujal v utorok na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) po tretí raz, spolu s ním bude obyvateľov kúpeľného mesta zastupovať 13 mestských poslancov. Tí rovnako zložili sľub.



Hus skonštatoval, že mesto nejde do jednoduchého obdobia. "Počas uplynulých rokov sme boli preskúšaní rôznymi krízovými situáciami, či už to bola pandémia alebo vojna na Ukrajine. Napriek tomu sa naše mesto rozvíjalo. Išli sme do investičných akcií. I teraz ich máme rozbehnuté, bohužiaľ nás brzdí energetická kríza, ale nebude to problém len Turčianskych Teplíc, ale i ostatných samospráv," doplnil Hus.



Mesto už podľa neho vysúťažilo ceny energií, pričom tieto stúpli veľmi drasticky. "Uvidíme, ako sa s tým vyrovná vláda či ostatné samosprávy. Nebude sa s tým len dať šetriť. Myslím, že každá kríza sa dá prekonať. Ak krízu prekonáme, zase Teplice rozbehneme a budeme budovať," podotkol. Primátor medzi začatými projektmi spomenul modernizáciu sály kultúrneho domu či rekonštrukciu zberného dvora.



Primátor je toto volebné obdobie i poslancom Národnej rady SR za OĽANO. Väčšinu v MsZ budú mať nezávislí poslanci, bude ich 12, jeden mestský poslanec kandidoval za KDH. Záujmy obyvateľov bude v mestskom parlamente zastupovať viac mužov, bude ich až deväť. "Mal som šťastie aj v predchádzajúcom zastupiteľstve na dobrých poslancov. Mali sme rôzne názory, ale v konečnom dôsledku sme sa dohodli. Teraz je tu päť nových poslancov, sú to ľudia s vlastnou identitou, majú svoje názory. Musíme skĺbiť možnosti mesta s ostatnými vecami, verím, že to bude fungovať," dodal Hus.