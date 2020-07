I. Milecová: Bezzásahovosť na Muránskej planine by mohla tvoriť 18 %

Bratislava/Tisovec 22. júla (TASR) - Ideálne by bolo, ak by bezzásahové územie po zonácii Národného parku Muránskej planiny tvorilo 18 percent. Uviedla pre TASR primátorka Tisovca Irena Milecová s tým, že v prípade vyššieho stupňa ochrany sa vedia s ministerstvom životného prostredia dohodnúť na 25 až 30 percentnej bezzásahovosti.



Milecová hovorí, že na stretnutie Komisie Ministerstva životného prostredia SR pre environmentálny, ekonomický a sociálny rozvoj regiónu Muránska planina na začiatku júla pozval predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) troch delegátov z regiónu. Zúčastnili sa na ňom Milecová, starosta obce Muráň, okres Revúca, Roman Goldschmidt a zástupca petičného výboru. "Stretnutia majú vždy zmysel. My sme sa snažili všetkým vysvetliť, prečo je problém prijať 50-percentnú bezzásahovú zónu tak, ako je pripravená," priblížila.



Primátorka podotkla, že na stretnutí boli atakovaní za nedostatočnú ochranu biotopov hlucháňa, za čo hrozí Slovensku od Európskej únie pokuta. "Ak chce niekto hovoriť, že sme za toto zodpovední, tak určite nepochybili naši ľudia na našom území," povedala.



Veci okolo zonácie sa musia podľa Milecovej komunikovať. Až záverečné stanovisko o zonácii bude dôležité pre občanov Tisovca, majiteľov lesov, poľnohospodárskej pôdy, usadlostí a chatárov. Každý však bude musieť v tejto veci urobiť ústupky, myslí si.



Zúčastnené strany dostali aj pozvanie na rokovanie s ministrom životného prostredia Jánom Budajom (OĽaNO) pre zonáciu planiny. Milecová však nevie, kedy sa spoločné stretnutie uskutoční. Poznamenala, že ak sa iné organizácie stretávajú k zonácii, samosprávy na ne nepozývajú.



Rozloha Národného parku Muránska planina by sa mala zvýšiť o pätinu. Výmera bezzásahového piateho stupňa sa má podľa návrhu zvýšiť zo súčasných 13 percent na 50 percent. Na program starostlivosti a projekt ochrany je vyčíslených viac ako 36 miliónov eur na 30 rokov. Návrh zonácie predložilo ešte bývalé vedenie envirorezortu.