I. Nesrovnal: Bratislava napreduje v kľúčových oblastiach, darí sa jej

Súčasný primátor Bratislavy deklaruje, že spolu so svojím tímom dosiahol lepšie hospodárenie mesta.

Bratislava 3. októbra (TASR) – Bratislave sa darí ako nikdy predtým, napreduje v kľúčových oblastiach. Na stredajšej tlačovej konferencii k odpočtu svojej činnosti na poste primátora hlavného mesta to uviedol Ivo Nesrovnal, ktorý chce svoju pozíciu šéfa bratislavskej samosprávy obhájiť aj v novembrových komunálnych voľbách.



Nesrovnal tvrdí, že Bratislavčania vidia zmeny v meste. "Každý, kto sa na vec dokáže pozrieť objektívne, musí uznať, že sme v meste naštartovali procesy a zmeny, ktoré sú nezvratné a treba ich aj dokončiť. Mesto má dobrý kurz a tempo, ale potrebuje kontinuitu a dotiahnuť tieto veci do konca," skonštatoval.



Súčasný primátor Bratislavy deklaruje, že spolu so svojím tímom dosiahol lepšie hospodárenie mesta. "Keď som preberal mesto, tak v jeho rozpočte chýbalo 22 miliónov eur. Bratislava dlhovala svojim veriteľom ďalších 12 miliónov eur. Štúrova ulica bola rozkopaná, Starý most nebol a hrozilo, že 70 miliónov eur určených na tento projekt budeme musieť vrátiť," povedal Nesrovnal. Ako tvrdí, po štyroch rokoch je Bratislava v najlepšej finančnej kondícii, má financie na rozvojové projekty, znížilo sa jej zadlženie a podarilo sa vyrovnať s veriteľmi i dlžníkmi.



Pokrok podľa Nesrovnala nastal aj v doprave, a to v prípade vlakov, MHD, alternatívnej dopravy či opráv infraštruktúry v hlavnom meste. Ako spresnil, posilnené boli prímestské vlaky do Bratislavy, do vozového parku MHD pribudli nové vozidlá a samotná verejná doprava v meste sa zlepšuje. "Za štyri roky sme opravili 200 kilometrov bratislavských ciest, 60 kilometrov chodníkov a 435 priechodov pre chodcov," spresnil Nesrovnal. Bratislavská samospráva podľa jeho slov opravila všetky podchody v správe mesta, podarilo sa jej aj znížiť vizuálny smog či vybudovať nové parčíky. "Podarilo sa nám tiež otočiť dialóg medzi hlavným mestom a developermi a teraz je taký, že vždy sa mesto pýta, čo z ktorého projektu má Bratislava a jej obyvatelia. Vďaka tomuto prístupu sa nám podarilo opraviť množstvo verejných priestranstiev," podotkol Nesrovnal.



Primátorom Bratislavy chce byť deväť mužov a jedna žena. Medzi nezávislými kandidátmi sú okrem Nesrovnala aj bývalý generálny riaditeľ RTVS Václav Mika, autor i organizátor Korunovačných slávností v Bratislave Miroslav Vetrík a súčasná viceprimátorka hlavného mesta Iveta Plšeková. Kandidovať na bratislavského primátora bude aj architekt a hudobník Matúš Vallo, ktorý má podporu mimoparlamentných strán Spolu – občianska demokracia a Progresívne Slovensko, advokát Jaroslav Brada, ktorý je kandidátom iniciatívy .TERAZ v spolupráci so Stranou moderného Slovenska, a s podporou mimoparlamentnej strany NAJ - nezávislosť a jednota i Strany mladých ľudí kandiduje Viktor Béreš.



Jediným spoločným kandidátom opozície OĽaNO, SaS, Sme rodina, KDH, Nova, Zmena zdola a OKS na primátora Bratislavy je súčasný starosta Vajnôr Ján Mrva. S podporou Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku kandiduje na šéfa bratislavskej samosprávy Andrej Trnovec a s podporou Slovenskej národnej jednoty - strany vlastencov Roman Ruhig.