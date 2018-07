Nesrovnal chce predstaviť autentické fotky Bratislavčanov z augusta´68

Môžu to byť podľa primátora akékoľvek fotky pripomínajúce túto etapu a atmosféru mesta a doby, nielen dni intervencie.

Bratislava 17. júla (TASR) – Primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal chce prostredníctvom archívnych fotografií Bratislavčanov priblížiť autentický pohľad na obdobie augusta '68. Na svojej facebookovskej stránke vyzval obyvateľov hlavného mesta, aby sa podelili so svojimi snímkami z tohto obdobia.



"Môžu to byť akékoľvek fotky pripomínajúce túto etapu a atmosféru mesta a doby, nielen dni intervencie. Postupne ich budem uverejňovať na mojom facebooku a nakoniec vybrané z nich vystavíme počas špeciálneho podujatia v Primaciálnom paláci," napísal Nesrovnal.



Záujemcovia môžu fotografie v čo možno najlepšej kvalite, ktoré nie sú zaťažené cudzími autorskými právami, aj spolu so svojím menom posielať emailom na: obrazky@bratislava.sk.



Vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Československa sa odohral v noci z 20. na 21. augusta 1968. Na operácii s krycím názvom Dunaj sa podieľali vojská bývalých piatich socialistických krajín - ZSSR, Maďarska, Poľska, Bulharska a NDR. Operácie sa zúčastnilo asi pol milióna vojakov a okolo 6000 tankov. Vpád na čele so Sovietskym zväzom znamenal vojenskú okupáciu a zvrátenie prebiehajúcich demokratizačných reforiem.