I. Petrovčik chce obhájiť post starostu MČ Košice-Staré Mesto

Košice 6. septembra (TASR) - Starosta košickej mestskej časti (MČ) Staré Mesto Igor Petrovčik sa v jesenných komunálnych voľbách bude opäť uchádzať o tento post, oznámil to v utorok. Kandiduje ako nominant politických subjektov Starostovia a nezávislí kandidáti, Sme rodina a Aliancia. Zároveň predstavil kandidátov na miestnych poslancov.



"V práci starostu som sa našiel. Napĺňa ma a je pre mňa radosť pracovať pre občanov. Za posledné štyri roky sa v MČ Staré Mesto vykonalo veľké množstvo investícií a práce, čím sa mi podarilo splniť všetky najdôležitejšie body z toho, čo som voličom pred štyrmi rokmi sľúbil," tvrdí. Spresnil, že ide napríklad o uzamykateľné kontajneroviská, opravu chodníkov, odstránenie nefunkčného mobiliáru, doplnenie lavičiek či vyčistenie problémových lokalít. Podľa jeho slov sa tiež podarilo oživiť Dominikánske námestie a zorganizovať viacero kultúrno-spoločenských i charitatívnych akcií.



Petrovčikov volebný program pozostáva z deviatich tém, ktorým sa chce v prípade svojho opätovného zvolenia venovať. Ide napríklad o revitalizáciu vnútroblokov a medzigarážových priestorov, výstavbu detských a športových ihrísk či nových chodníkov. Okrem iného sa chce naďalej venovať odpadovému hospodárstvu aj zvýšeniu kvality separácie odpadu.



Podľa miestnej volebnej komisie záujem o post starostu Starého Mesta prejavilo dokopy päť mužov. Na zaregistrovanie kandidátov majú volebné komisie lehotu do 14. septembra. Oficiálne zoznamy majú byť zverejnené najneskôr do 4. októbra.



Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia 29. októbra.